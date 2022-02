Justin Bieber ha conseguido superar la fase de ídolo adolescente y transformar la Bieber Fever en una consolidada carrera musical que a día de hoy es indiscutible. El joven Justin, que enamoraba a medio mundo con solo 15 años y un look tan aniñado como impecable, se ha hecho mayor.

Atrás quedaron momentos complicados donde un Justin descentrado y sobrepasado por la fama se veía envuelto en un altercado tras otro. Centrado en su música, en su relación con la modelo Hailey Bieber y en diferentes proyectos personales, ha conseguido que su imagen sea el reflejo de un artista creativo que rebosa estilo tanto en sus looks de calle como vistiendo de etiqueta.

Imaginamos que la madurez personal, el asesoramiento de la estilista Karla Welch y el influjo de su mujer han ayudado a que el pasado año se haya ganado, además de ser un icono musical, ser todo un icono de estilo. De los vaqueros anchos con sudaderas, con un rollo de lo más relajado, a los trajes con zapatos de vestir y pajarita, Bieber nos ha dejado claro que siente pasión por la moda, y lo ha hecho con una serie de looks para el recuerdo que son pura inspiración y que vamos a repasar a continuación.

El acertado equilibrio de este look es realmente delicioso. Todo combina, todo funciona, y es tan impecable como effortless. Las bermudas color camel son muy versátiles y perfectas para conseguir outfits arreglados, pero Justin consigue darle el toque casual con la camisa ligeramente oversize y, cómo no, sus deportivas.

No es un look fácil de llevar, pero visto en Justin es realmente sensacional. Con ese aire de estrella de la música al que no puede escapar, se pasea con un abrigo de pelo con aire años 70 que ya querríamos para nosotras. Y para darle todo el protagonismo, viste por completo de blanco, sin olvidar el elemento fashion que añaden las gafas de sol verdes. Estilazo.