Del sport chic a los escotes de vértigo: los looks de Hailey Bieber que han marcado tendencia

Hailey Bieber se ha convertido en todo un referente de estilo y no deja de sorprendernos con cada uno de sus looks. La joven es un icono de moda que se codea con celebrities como las hermanas Bella y Gigi Hadid o Kendall Jenner, y no deja de acaparar portadas para revistas como Vogue o de ser la imagen de firmas como Versace y Ralph Lauren.