Desde hace años, a cualquier evento que acuda, Lilly Collins siempre se cuela entre las mejores vestidas. Y no solamente eso. También nos da lecciones de estilo en cuanto al street style se refiere, luciendo piezas exclusivas y los complementos más básicos para triunfar.

Son muchos los looks de la joven que no podemos olvidar. Por ejemplo, en una gala MET, la actriz se enfundó un impecable look que nos recordaba a la mismísima Audrey Hepburn. Se trataba de un esmoquin del diseñador holandés Ronald van der Kemp.