Nuria Roca ha sorprendido a sus seguidores con un objeto que lleva en el bolso "como el móvil"

La presentadora utiliza una pistola de grapas, que lleva siempre con ella, para arreglar su ropa

"Cuidadito conmigo, que si te veo te coso", ha bromeado la valenciana

Nuria Roca es todo un referente de moda patrio. Con casi 900 mil seguidores en Instagram, los outfits de la presentadora se han convertido en una de las atracciones de esta red social, donde se analizan cada día y sirven de inspiración a cientos de personas. Se pueden dar mil razones de por qué sucede esto: la valenciana no tiene problema en repetir ropa, no suele usar marcas de lujo de precios elevados y sus estilismos son originales y reales. Por estos y otros motivos, los looks con los que aparece tanto en su perfil como en televisión suscitan interés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Y para estar siempre a punto cuando el piloto rojo de la cámara se enciende, la periodista utiliza un sorprendente truco que ha desvelado a través de un vídeo. Nuria aparece preparándose en el backstage de su programa con una pistola de grapas en la mano. “Mirad, mirad… Yo cojo la pistolita, lo clava, y esto son como grapitas pequeñas y ya está”, ajustaba los pantalones que vestía a su cintura con este objeto. “Es así de fácil. Los bolsillos que se abren también podéis graparlos”, se reía mientras enseñaba a cámara que ella misma seguía su recomendación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

La mujer de Juan del Val no solo utiliza esta herramienta para conducir o colaborar en la pequeña pantalla, también para su día a día, ya que ha reconocido que la lleva “en el bolso, como el móvil”. De esta manera sustituye a los alfileres, a los adhesivos y a los hilvanes de grandes puntadas, arreglando sus looks rápidamente en unos segundos. “Momento ‘Yo ya no puedo vivir sin mi pistola’. Cuidadito conmigo, que si te veo te coso”, continuaba bromeando con esta revelación en el título del post.

Las dudas de los fans de Nuria respecto al truco de la pistola de grapas