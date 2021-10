Las propuestas de baño para el próximo verano que hemos visto en la pasarela Gran Canaria Swim Week

El calendario oficial se abría con el desfile de la firma Laut , ganadora del premio colección emergente de la pasada edición. La firma presentó 19 looks muy urbanos con protagonismo absoluto de los estampados tropicales y el animal print.

La colección de Diazar se inspira en los códigos de la época clásica, aunque los reinterpreta con una visión actual en looks femeninos, masculinos y sin género. El blanco y los metalizados se erigen en protagonistas de sus prendas que recuerdan a piezas de lencería.

Elena Morales ha creado una colección fundamentalmente versátil y funcional, con prendas a las que se puede dar una segunda vida, creando looks que van más allá de la playa o la piscina. Sus propuestas le han valido el premio L’Oreal a la mejor colección sostenible.

La colección de All that she loves se inspira en los cuatro elementos básicos: agua, fuego, tierra y aire. Estos elementos se manifiestan a través de las texturas, los colores y el uso de técnicas como el tie-dye para tintar los tejidos.