Pilar Rubio disfruta de "una tarde de cine" con un look de más de 2.500 euros

Pilar Rubio ha dejado sin palabras a sus fans tras acudir este fin de semana al cine. No ha escandalizado a los que la siguen por sus gustos cinéfilos. La presentadora de televisión, que cuida hasta el más mínimo detalle sus estilismos, ha escogido un outfit muy particular para esta ocasión. Con su bote de palomitas en mano y una gran sonrisa de oreja a oreja, la colaboradora posaba con un original look de la firma Miu Miu, inspirado en el uniforme deportivo que utilizaban las boleras estadounidenses en los años sesenta. Pero lo que más ha llamado la atención de este visual atuendo es que el precio total de las prendas asciende a más de 2.500 euros.