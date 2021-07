De los shorts desagarrados al animal print: los looks rockeros más cañeros inspirados en Pilar Rubio

Un look rockero es mucho más que una chaqueta de cuero con tachuelas y una camiseta de una banda de rock clásica. Una de las mujeres que practica a diario con este tipo de estilismos es Pilar Rubio , que sabe cómo combinar sus prendas para conseguir los looks rockeros y cañeros que vuelven locos a sus seguidores.

Aunque a veces juegue al despiste, no disimula su alma rockera que es la que durante años ha definido su estilo . Siente especial debilidad por los pantalones y las chaquetas de cuero , los remaches, las Dr. Martens y las Converse, los vaqueros desgarrados y las camisetas de los grupos de rock duro.

Pero su lado salvaje no oculta su parte sexy, que deja espacio en su armario a los escotes, las transparencias, el animal print , las minifaldas, las lentejuelas, los vestidos mini ceñidos y los zapatos de tacón.

Su armario y sus estilismos pueden servir de inspiración para conseguir looks rockeros muy cañeros con un toque de glamur, porque su particular modo de entender la moda le permite mezclar una falda lápiz con las calaveras de Guns N’Roses .

Una de sus prendas favoritas para los días de calor son los shorts y minifaldas vaqueras desgarradas que combina con todo tipo de sudaderas y camisetas: de las negras más sobrias a las que llevan estampados a sus grupos favoritos. Un cinturón con remaches y hebilla labrada es el toque cañero imprescindible que completa el look.

El negro es uno de los básico en los armarios más rockeros y por sí mismo es suficiente para construir un look cañero en toda regla, especialmente si tiras de tejidos de cuero o denim. El reto es darle una vuelta de tuerca a un clásico como el Little black dress y Pilar Rubio lo consigue con unos botines de tacón cubano , labrados en piel negra, roja y blanca.

Un pantalón de cuero es capaz de convertir cualquier estilismo en un look rockero sin demasiado esfuerzo, pero existen opciones para salir de los clásicos. Una de ellas es reservar el tejido de cuero para el top y combinarlo con un pantalón en tejido de algodón negro. No es imprescindible tirar del típico pantalón pitillo con rotos, porque unas Converse All Star, también negras, serán el toque rockero que necesita el conjunto.