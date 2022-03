Aunque el cambio no afecta a todo el armario, porque se necesitan básicos para que las tendencias funcionen, hay piezas que definitivamente han pasado de moda y otras que vienen a sustituirlas.

Aunque las faldas largas son un recurso perfecto para la primavera y el verano, esta temporada no son la tendencia más vista de la pasarela. Las minifaldas muy cortas han vuelto y serán una de las grandes tendencias de 2022 según las propuestas de Prada, Miu Miu o Loewe.

Los petos fueron una de las piezas fundamentales en la primavera de 2021 y como seguramente volverán en algún momento, no será en la temporada de 2022. Este año la pieza clave es el catsuit , un mono tan ceñido al cuerpo como una segunda piel que se ha convertido en una de las grandes propuestas de Balmain, Balenciaga o Saint Laurent.

Las toreras no desaparecen totalmente, pero la vuelta de la chaqueta oversize es una realidad. Balenciaga propone que la lleves con unas botas, Versace que la uses con cinturón, The Row que la lleves como vestido y Parada apuesta por combinarlas con minifalda.