Estampado tie-dye y 'made in Australia': el vestido de verano con el que Sara Carbonero arrasa

Cada aparición de Sara Carbonero es un éxito para las firmas de las prendas que lleva. El estilo de la periodista, cuidado y fiel a su filosofía 'slow' enamora a su comunidad de seguidores, para quienes sus apuestas estilísticas rara vez no son un acierto. En su primer verano tras su separación de Iker Casillas , la diseñadora ha aprovechado para lucir un vestido de Slow Love y, como no podía ser de otro modo, el 'Efecto Carbonero' ha arrasado.

Como era de esperar desde que se lo pusiera la periodista, las ventas se han disparado. Y no solo en 'Slow Love', donde no solo han tenido que colgar el cartel de 'sold out', sino también eliminar el vestido de su portal online. No obstante, en alguna que otra tienda online donde también comercializan este precioso vestido que ha enamorado a las españolas – como Delolindo o Mood Shop – aún quedan varias unidades en algunas tallas.