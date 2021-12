Lo cierto es que no elegirás el mismo look si te vas de fiesta con amigos, si acudes a una cena formal con cotillón incluido o si vas a pasar la noche con familiares. En cualquier caso, si todavía no has encontrado inspiración para tu modelazo de nochevieja, estas propuestas te pueden ayudar a encontrar el look perfecto para acabar el año por todo lo alto.