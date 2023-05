Cristina Gutiérrez, la española que llegó al podio del Dakar: "Duele que desconfíen de mis tiempos por ser mujer"

View this post on Instagram

La pasión por el mundo del motor le viene de su padre, quien quiso transmitirle a sus cuatro hijos por igual el interés por los coches y la velocidad. Sin embargo, la más “enferma por el mundo del motor” fue ella, que con diez años ya corría en carreras de karting. "Mi hermano y yo solíamos alternar entre piloto y copiloto. Un día él vio algo en mí y me impulsó a seguir compitiendo", contó. Ese "algo" se materializó en triunfos de repercusión internacional: en 2015, fue subcampeona del CERTT (Campeonato de Rally Todo Terreno) , en 2021 se convirtió en la primera mujer en ganar la Copa del Mundo FIA de Rallies Cross Country , y el año pasado quedó tercera en el rally Dakar.

He tenido la suerte de tener un padre super abierto. Por ser chica nunca me derivó a gustos en función del género

La educación de su familia ha sido un factor muy influyente ya que la libertad de elección en sus pasiones hizo que ella no diera importancia a ciertas barreras y competir así sin miedo a los estereotipos marcados por los roles de género .

En gustos y capacidades nada está escrito, pero los roles de género perpetúan estereotipos y prejuicios que dan pie a presuponer que un hombre tiene más conocimientos o habilidades en el mundo del motor, algo que la propia Cristina ha experimentado. Pese a que se considera una persona muy afortunada por la gente que se ha ido encontrado en el camino, considera que aún existe una brecha de género en el automovilismo, y hay episodios puntuales que lo retratan. Según explicó, solo a ella le revisan el coche luego de obtener una buena marca, por si algún truco técnico pudiera haber influido en el resultado. También ha tenido que escuchar comentarios que ponen en cuestión sus capacidades como piloto al lograr los mismos números o mejores que sus compañeros: “Estos tiempos que has hecho tú tienen que estar mal” , le han sugerido. La piloto insiste en la importancia de "cuidar el lenguaje" porque, aunque asume que sus compañeros no hacen esos comentarios para ofenderla, a ella le afectan y le duelen, y deberían empezar a cambiar.

Entre compañeras se desahogan y comparten experiencias lo que desvela una presión añadida no tanto por los resultados obtenidos si no por los errores que puedan cometer. Sus errores no se miden igual que los de los hombres, y esto deriva en una lucha constante por la validación como profesionales del automovilismo.