Asaari explica las situaciones racistas a las que tuvo que hacer frente en los inicios de su relación de pareja

En el marco del ciclo de entrevistas 8M todo el año, la artista recalca la necesidad de un feminismo interseccional y antiracista

La actriz, cómica y escritora, que lucha contra los clichés y estereotipos en su monólogo Humor Negra, habló a solas con Divinity

Racismo: Creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Los delitos de odio han crecido un 3,7% en el 2022, según los datos publicados por el Ministerio del Interior, y los delitos por racismo o xenofobia fueron los más numerosos, representando el 43,5% del total de las denuncias. 755 personas con nombres y apellidos.

Asaari Bibang relató, durante la entrevista para la acción 8M Todo el Año, situaciones a los que tuvo que hacer frente cuando comenzó su relación con su pareja actual, un hombre blanco, teniendo que soportar insinuaciones con un profundo imaginario racista: "Mujer negra, arreglada, con hombre blanco, 'escort'. ¿En qué mundo has vivido para que tu cabeza haga ese tipo de relaciones?". Tras formar una familia con su pareja, asegura que han cambiado las cosas porque ahora en el imaginario son una familia.

Además de su experiencia personal, la artista relató otra historia donde el racismo puso en riesgo la vida de un tercero. Esta vivencia se produce en un avión cuando uno de los pasajeros necesita atención médica y la médica es una mujer negra. De nuevo, los estereotipos, el imaginario y el racismo intervinieron poniendo en duda que dicha mujer fuera una profesional de la medicina y, por lo tanto, no le permitieron acercarse al pasajero. "Cuentas estas cosas y te dicen que exageras. No exagero. Es que no es tu realidad, sal de tu realidad y verás que estas cosas pasan", afirma Asaari, quien considera que es necesario un feminismo interseccional donde se creen espacios para compartir estas vivencias y así no invalidar testimonios.

No estáis resentidas, no estáis locas, no estás solas

Para Asaari Bibang no es suficiente con no ser racista, hay que ser antirracista, pero asume que eso requiere de un trabajo de deconstrucción, de comprensión, autocrítica y "ponernos frente a nuestras miserias", algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Como cómica, Bibang transforma sus vivencias y conocimiento en comedia, utilizando el poder del humor, de la risa, para batallar contra los estereotipos y mostrar nuevas realidades: "La gente no quiere que le coman la cabeza, pero la gente quiere reír".

La artista no valora de forma positiva la frase 'no veo colores, veo personas', porque considera que al no ser todavía una realidad hace más mal que bien, aunque desea que ese momento llegue algún día, en el que no se vea a una mujer negra si no a una persona con todos sus matices.

Desde el 22 de mayo está activo el teléfono 021 de atención contra la discriminación racial o étnica. Este teléfono es gratuito en todo el territorio nacional y está dirigido a las personas que hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación racial o étnica.