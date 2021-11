Fuerza, Ana Rosa: famosas que luchan o han luchado contra el cáncer de mama

" Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes ", ha aseverado mirando a cámara en este "hasta luego" a 'El programa de AR'. Una frase que han pronunciado otras tantas celebridades que, como ella, han querido ser un ejemplo de lucha para las que sufren o han sufrido esta enfermedad. Repasamos otros nombres vip que también fueron inspiración en este camino .

La diseñadora toledana Ana Locking confirmaba en el verano de 2020 que en el mes de marzo le habían diagnosticado un cáncer de pecho . "Necesito compartir mi historia de estos últimos cuatro meses para dar un paso adelante y cerrar esta difícil etapa de mi vida. Tres días antes del confinamiento me diagnosticaron un cáncer y una semana más tarde me operaban”, publicó junto a una fotografía en una sesión de quimio. La que ha sido jurado de 'Drag Race España' aseguró que ahora se encuentra bien y que lo más importante de todo es la voluntad ante la enfermedad. “La detención precoz es fundamental. Asímismo, las historias otras personas me han ayudado muchísimo ”, decía.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid anunció cuando era la máxima mandataria de la región capital de España un pequeño retiro de la escena pública para tratar un cáncer de mama. Tuvo lugar en el año 2011 y le obligó a someterse a una intervención de urgencia. "Por suerte para mí se ha cogido en una revisión ordinaria y a tiempo", decía mientras instaba a las mujeres a someterse a revisiones periódicas, ya que “el cáncer cursa sin síntomas muchas veces”. Esperanza Aguirre es el ejemplo que demuestra que no hay dos casos iguales y en el de ella no hizo falta que se sometiera a quimioterapia.

La actriz que diera vida a Brenda Wash en 'Sensación de vivir', Shannen Doherty, sigue luchando contra el cáncer. En 2016 se sometió a una mastectomía, a quimioterapia y luego a radioterapia. Asegura que no ha terminado con este viaje, pero no pierde la fuerza y asegura que el cáncer de mama "me enseñó sobre mí misma y me cambió como ser humano para siempre". La actriz habla con crudeza de la enfermedad, tratando su importancia y explicando en continuas ocasiones cómo ha afectado a su anatomía.