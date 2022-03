Cristina Pedroche, cansada de que le pregunten si quiere tener hijos: "Soy transparente, no solo lo son mis vestidos"

Cristina Pedroche está cansada de que le pregunten si va a ser madre en un futuro

La presentadora ha vuelto a responder a esta pregunta asegurando que la gente "es muy pesada"

Cristina Pedroche está cansada de que le pregunten si quiere ser madre. "La gente es muy pesada", ha asegurado en una entrevista para 20 Minutos. Una vez más, la presentadora responde a la polémica cuestión y asegura que nunca ha dicho que no quiera ser madre, sino que es algo "que no entra" en sus planes actualmente. "Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos", responde con cierto humor.

La mujer de Dabiz Muñoz, que tiene 33 años, dice que ahora está en una etapa de su vida en la que se quiere "comer el mundo". "Eso no significa que si eres madre no puedas hacerlo, pero no entra en mis planes. Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizás sí, y respeto su opinión, pero también estaría bien que se respetara la mía", pide públicamente.

La presentadora también ha querido poner sobre la mesa la polémica cuestión de que siempre se pregunte a las mujeres sobre sus planes de ser madre, cuando es posible que muchas de ellas estén intentando quedarse embarazadas. "Hay mujeres que cuando se les pregunta esto, piensan: 'Es que no puedo'. Es una pregunta tan íntima y privada que si la mujer no quiere hablar sobre esto, no hay que insistir", ha dicho en el medio citado anteriormente.

Cristina Pedroche se considera una persona "plena y feliz" que se cuida y se mima. "No necesito más", asegura. La presentadora también ha hecho referencia a su pareja, el chef Dabiz Muñoz, una persona a la que "ama" y por la que lo da "todo". "Me complementa, me ayuda, me hace mejor… Pero más me quiero yo. Y lo mismo pasaría si tuviéramos hijos", ha dicho de forma rotunda.

El padre de Cristina Pedroche sí quiere tener nietos