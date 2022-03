Dafne Fernández: "La maternidad me ha roto, ya no soy sexualmente deseable como actriz y eso me invisibiliza"

Dafne Fernández ha concedido una entrevista a 'El Mundo' en la que confiesa que se siente "invisible" después de ser madre dos veces

La actriz ha explicado que antes se sentía "la chica guapa" y ahora considera que la maternidad le ha "roto"

La intérprete asegura que en España no hay personajes escritos para "muejeres reales"

Acababa de dar a luz a su segunda hija y estaba en una época "un poco extraña". En lo personal, Dafne Fernández se sentía "superplena, poderosa y una heroína" porque había sentido despiertas muchas de sus capacidades a través de la maternidad, pero en el ámbito profesional y en la sociedad se sentía "invisible". "Yo era madre 24 horas, que es un trabajo que se da por hecho que tienes que hacer y nunca se valora. Estaba triste, a pesar de estar viviendo mi maternidad feliz y a tope", ha explicado en una entrevista para el periódico 'El Mundo'.

La actriz no quiere generalizar, pero considera que las actrices jóvenes están condenadas a esa "invisibilidad" tras la maternidad. Ella explica que ser madre le ha "roto" porque antes era "la chica guapa" y ahora es madre. "Ya no encajo. Digamos que ya no soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza", dice con rotunidad en el medio citado anteriormente.

Dafne Fernández considera que en España no hay personajes escritos para mujeres reales a diferencia de la ficción que hacen en Estados Unidos, donde las series están protagonizadas por "mujeres de verdad" que tienen más de treinta años y que viven "situaciones reales" y no son únicamente "la novia de". "Ahora por mi edad y la maternidad supongo que he pasado a otro estatus y me tengo que ajustar un poco ahí", dice la intérprete.

Así vivió Dafne Fernández el boom de la fama antes de la maternidad

La actriz ha sido siempre consciente de que "la fama y el éxito eran algo efímero", pero disfrutó "muchísimo" de esa etapa en la que fue una de las protagonistas de la serie 'Un paso adelante'. "Es verdad que me creó bastantes traumas porque, de repente, pasé de no ser nadie a que la gente se me tirase encima por la calle. Ahí tuve un poco de miedo, pero lo viví bien, la verdad", recuerda como una de las experiencias más importantes de su vida. A pesar de llegar a estar en un punto de tanto éxito, Dafne siempre ha sido muy ahorradora y se dio "muy pocos" caprichos. "Siempre he tenido los pies en la tierra y no se me ha ido la cabeza nunca", afirma.