En todo momento estamos hablando de un flujo vaginal que no va acompañado de olor ni de ninguna molestia, y su aparición se considera normal dentro de las diferentes alteraciones hormonales que se suceden a lo largo del ciclo menstrual en las mujeres. Pero cuando el flujo vaginal va acompañado de dolor, picores, olor o ardor, hay que acudir inmediatamente al ginecólogo para que nos examine y determine las causas de estas molestias. Para que no tengas dudas, te contamos todas las causas que van asociadas al flujo vaginal blanco.

Tal y como te hemos contado, el aumento de los niveles de progesterona en los días previos al periodo hace que el flujo vaginal se vea blanco, y esto también puede ocurrir cuando acaba la mestruación y estos niveles hormonales siguen elevados. Esto es perfectamente normal y no es necesario que hagas nada al respecto, a menos que, como hemos indicado, este flujo vaya acompañado de algún tipo de molestias.

Los anticonceptivos de tipo hormonal, como la píldora anticonceptiva, pueden provocar modificaciones en el flujo vaginal y hacer que sea más abundante y blanco. En principio no debe haber preocupación, ya que este tipo de anticonceptivos pueden causar alteraciones de tipo hormonal que se manifiesten, por ejemplo, en el flujo vaginal. Pero si no hay molestias es normal que ocurra.

El flujo en estos casos puede volverse blanco, aunque también gris o verdoso , y va acompañado de mal olor vaginal, picores y ardor al orinal. Si tienes estos síntomas has de acudir de inmediato al ginecólogo.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), como gonorrea, clamidia o tricomoniasis provocan cambios en el flujo vaginal. No todas estas infecciones presentan síntomas, pero la gonorrea o clamidia pueden hacer que el flujo sea amarillento, más que blanco. La tricomoniasis además, causa picores y un olor vaginal a podrido. No es necesario decir que en estos casos hay que acudir al ginecólogo lo antes posible.