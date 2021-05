"La primera cesárea fue programada ... creo q agoté a Maia con tanto trabajo durante el embarazo, que se sentó al quinto mes y ahí, cómodamente, espero la orden de salida... Lejos de darme miedo la intervención, me enfrentaba muy impresionada a ella. Mi única misión aquel día era esperar , tratando de mantener la calma, para conocerla. No tenía que empujar, no tenía q respirar, no tenía que hacer nada... solo ESPERAR, junto a José, y visualizar la nueva realidad... Que en unos minutos, tras entrar 2 en el quirófano, y conocer al amor de nuestras vidas, saldríamos 3... y 3 para siempre", relata hablando del parto de su primera hija, que nació en junio de 2016.

Tras quedarse embarazada de Olivia, María Castro estaba convencida de que esta vez sí podría dar a luz vía vaginal. La actriz es deportista, sana y la niña no era demasiado grande como para que se produjesen complicaciones durante el parto, sin embargo, "no pudo ser". "Quería conseguir uno de mis sueños, 'parir como las demás' me decía yo. Lo intenté, JURO que lo intenté...pero NO pudo ser. O ella no estaba preparada para salir (fue provocado en semana 39 por cuestiones médicas) o yo no estaba preparada para soltarla...pero tras 5 horas de dilatación, llegaba la noticia: "No puede ser María... tu cicatriz anterior sufre y corre el riesgo de desgarrarse, y no nos la podemos jugar".