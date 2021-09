Ha pasado un año de aquel “mal trago”, pero la situación no ha mejorado. Entonces, el individuo ya merodeaba por su taller e incluso molestaba a las alumnas que van a clase con ella . “Para aquellos que siguen pensando que no necesitamos revisar las leyes y que vivimos en un sistema que trata a todos sus componentes por igual, que entiendan que la realidad es otra”, dijo hace un año, con bastante miedo en el cuerpo.

Ahora es aún peor. Según ha relatado a través de sus redes sociales, el desconocido que la acosa desde hace dos años ha descubierto la ubicación de su nuevo taller y ha impuesto su presencia “saltándose de nuevo la orden de alejamiento” que le concedió una jueza. “Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice”, ha relatado la escritora.