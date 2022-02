Con una bonita instantánea en blanco y negro del día de su boda, la actriz ha querido dejar claro que no existe crisis en su matrimonio y que no cree los insistentes rumores que han circulado en prensa y en redes sociales en los últimos días. Hazal Kaya está feliz y enamorada de Ali Atay, tal y como ha dejado claro en el mensaje que acompaña la fotografía. "No me creo que hayan pasado tres años desde esta foto ¡Cada año contigo es más bonito que el anterior! Por muchos años juntos. Te amo", ha escrito la conocida actriz.