La llegada de Ömer lo ha cambiado todo. Después de cinco años de duelo buscando a su hijo por medio mundo, el empresario ha decidido darse una oportunidad para ser feliz. "He sufrido lo innombrable. Pensé que era el final y entonces noté que mis heridas eran cicatrices. Mis dolores y sufrimientos han desaparecido. Ahora sé que puedo volver de nuevo. Ahora puedo saludar de nuevo a la vida. He vuelto", se dice a sí mismo Levent.

El nuevo plan de Hülya

Mientras, Hülya seguirá conspirando contra su cuñado. Después de descubrir que Levent está cada vez más cerca de descubrir la verdad y que ha solicitado los informes financieros de los últimos cinco años, pondrá la maquinaria en marcha. "Me vas a entregar a mí los informes para que yo se los entregue. Me los vas a entregar a mí si no quieres que te despida", le dirá al director financiero, al que no le quedará más remedio que acatar sus órdenes.