Levent se enfrenta a su madre por contratar a Meryem, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

La madre de Levent lo ha vuelto a conseguir. Tras descubrir el motivo por el que Meryem abandonó precipitadamente la casa y al ver la desolación del pequeño Ömer, se reúne con ella y le hará una oferta que no podrá rechazar. "A mí me gustaría que estuvieras cerca de tu hermano. Si quisieras podrías trabajar en mi casa y estar siempre con Ömer". Por supuesto, Meryem no puede despreciar una oferta tan generosa y acepta sin medir las consecuencias que puede tener su decisión. Y es que cuando Levent la ve en su casa se producirá un nuevo encontronazo.