Hülya intentará confirmar si Ömer es el hijo de Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

El miedo ha cundido. A pesar de no tener aún la confirmación, su sexto sentido le dice a Hülya de que el pequeño es Efe. Su complicidad, la conexión tan especial que existe entre ellos... Solo existe una explicación para eso. "Están muy unidos, es como si sintiese... ¿Efe y Ömer es el mismo niño? Tengo que averiguarlo de alguna manera. Levent no puede enterarse nunca de que ese niño puede ser su hijo. No lo permitiré", se dice la cuñada del empresario.