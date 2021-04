Levent, celoso de Tekin, intenta controlar cada paso de Meryem, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Después de ver a Meryem y Tekin cenando juntos y tras escuchar una conversación muy cariñosa (da por hecho de que es con el mafioso), Levent no puede controlar sus celos y vuelve a mostrarse frío y distante con la sirvienta, que no comprende qué está ocurriendo ni a qué se debe el cambio. "¿Por qué se porta otra vez así conmigo? ¿Qué le he hecho yo ahora? No puede ni verme y eso me duele", se dice a sí misma demostrando que sus sentimientos por el empresario han empezado a cambiar.