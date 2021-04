Hülya empezará a torturar al pequeño Ömer, en el próximo capítulo de 'Ömer sueños robados'

Ömer está feliz con su nueva vida y se ha adaptado a la perfección a su nuevo hogar. Sin embargo, puede que su felicidad no dure. Consciente de que el pequeño es el motivo fundamental por el que Levent se queda en Estambul, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', Hülya empezará a hacerle la vida imposible. "Deja de robar comida como un ratón. Vete a tu habitación, no quiero verte por aquí", le dirá al pequeño a la vez que advertirá a Asli que no le permita ningún capricho. "Asegúrate de que el niño no salga de su habitación. Cada vez que lo veo me amarga el día. No le consientas nada, está demasiado mimado. Ese maldito crío siempre consigue lo que quiere".