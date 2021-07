Cuando Levent se presenta en la casa de Tekin y Meryem, muestra una actitud completamente fría hacia Meryem, que intenta hacerle saber que ellos iban a devolver al niño. Pero Levent lo tiene claro: “No me fío de ti ni de tu marido”. En la mansión, Aslı está de los nervios. Tiene claro que Yaşar no va a ponerle las cosas fáciles, aunque no está segura de que se haya enterado de su relación con Bahadır.