La mentira tiene las patas muy cortas. Que Levent se enterase de que Ömer no estaba en la mansión era muy fácil. Y su cabreo también era previsible: “¡No puedes mandarlo a la boca del lobo! ¿Cómo puedes permitir una cosa así?” , le recrimina a su madre. Mientras, Tekin, muy cabreado, juega a lanzar a Ömer: “¿Qué tiene de malo divertirse un poco? Los hombres no tienen miedo, vivir con Levent te ha hecho un blandengue”.

Levent ha visto que Melis y Tekin estaban hablando de algo importante, pero no ha llegado a oír el qué. Todo cambiaría si se enterase por fin de toda la verdad. Tekin, por su parte, no puede dejar de pensar en lo que le ha contado la hermana de Hülya: se abrieron las puertas del ascensor y Levent tenía a Meryem entre sus brazos. El mafioso advierte a su mujer de que no haga ningún paso en falso o podría arrepentirse.