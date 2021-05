Levent y Meryem inician un acercamiento, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados': "Temía que te pasara algo"

Tras ser rescatados por la policía, Meryem y Levent no ocultan que la situación entre ellos ha cambiado. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' seremos testigos de como sus sentimientos comienzan a florecer. "¿Acaso no habrías vuelto a por mí? Claro que sí. Temía que te pasara algo", le dirá la joven al empresario ante la atenta mirada de Melis. Melis no tarda en percatarse de de que el secuestro lo ha cambiado todo. Levent y Meryem está más unidos que nunca porque tras huir y refugiarse en una cabaña hasta ser liberados la pareja han iniciado un acercamiento. ¿Cómo reaccionará la hermana de Hülya?