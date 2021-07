Levent le ha dejado claro a Meryem que una sola razón podría valer para ganarse su perdón, pero ella, que recuerda porqué empezó toda esta pesadilla, decide callar. Tiene la vida del hombre que ama en sus manos y no puede arriesgarse a que le pase algo por su culpa. Pero el padre de Ömer, que no es consciente de la situación , está siendo muy cruel con ella: “Eres experta en destrozar la confianza de los demás”.

La tensión entre Levent y Meryem se puede cortar con un cuchillo. El empresario está muy resentido y eso se nota cuando hablan por primera vez: “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Restregarme lo que os queréis y lo feliz que estás con ese hombre? No quiero escuchar nada de lo que digas ”. La joven ya sabía que iba a tener difícil que la escuchara, pero ahora tiene que pensar un plan para informar a Levent de la trampa de Tekin. La joven escribe en un papel en qué consiste el plan del mafioso y consigue que Melis lo lea en mitad de la cena, ¿Servirá esto para que Tekin no se salga con la suya esta vez?

El nuevo socio parece estar contento con los Metehanoğlu, pero la velada se convierte en una guerra fría cuando Levent encuentra la oportunidad de decirle (indirectamente) a Meryem lo que siente : “Cuando la gente prueba a tener dinero se transforma. Algunas personas llegan a vender su alma por dinero. Entran ganas de perder de vista la cara que antes se ansiaba ver”. Cada palabra duele como una puñalada a la joven, pero ella lo tiene claro: “Yo no os dejé por dinero ni a ti ni a Ömer”, piensa.

En la mansión, Aslı y Bahadır se han quedado solos después de que Ulviye decidiese llevarse al pequeño Ömer a la feria. La sirvienta provoca un encuentro en la habitación del hermano de Levent y eso los lleva a un acercamiento que podría no tener punto de retorno .

Un segundo encuentro a solas entre Levent y Meryem no mejora la situación. “¿Cómo perdono a alguien que me ha causado tanto dolor? Dame un solo motivo para perdonarte. Te prometo que lo haré” le confiesa el padre de Ömer. Esta conversación la está escuchando Tekin, que está muy tenso al no saber cuál será la respuesta de su mujer. ¿Será capaz Meryem de decirle cuál fue la verdadera razón por la que le abandonó? Si quieres descubrir qué pasará, tienes una cita con 'Ömer, sueños robados'. De lunes a viernes a las 21:00 horas, en Divinity.