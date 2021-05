Levent trata de localizar a Meryem y se enfrentan a su padre, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

La libertad y la tranquilidad le ha durado poco a Meryem . Tras su regreso a casa y ser encerrada por su propio padre , se quedará en shock. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , Meryem será incapaz de alertar a Levent sobre su complicada situación cuando escucha al empresario y al pequeño Ömer hablar con su padre. "¿Dónde está Meryem? No está en el trabajo", le dirá el empresario a Durmus, que trata de evitar que indaguen sobre el paradero de la joven. ¿Descubrirán que está encerrada?

Mereyem, encerrada por su propio padre

El secuestro ha provocado grandes cambios en la relación de Levent y Meryem. La pareja está más cerca que nunca y las piezas parece que empiezan a encajar. Sin embargo, la joven no tardará en volver a la dura realidad. Tras su liberación regresa a casa y, todavía muy afectada por lo ocurrido, tendrá que enfrentarse a su padre, que le tiene preparada una desagradable sorpresa. Meryem es encerrada en un pequeño trastero. "No vas a poder escaparte. Pronto te acostumbrarás. Ahora vives aquí. No es una mansión pero al menos estarás tranquila".