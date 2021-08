Meryem está segura de que Levent quiere rehacer su vida junto a Melis y que se ha olvidado de ella por completo, así que decide romper la carta en la que le confesaba la razón de todo lo que ha hecho durante este tiempo: “Me iré de tu vida, no sabrás que te quiero. Es mejor que no sepas la verdad”. La joven se ha quedado completamente sola: “Vosotros erais mi familia, ahora no tengo a nadie”.