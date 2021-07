Levent no rebaja el nivel de dureza con Meryem. Aprovecha cada oportunidad que se le presenta en la reunión para volver a lanzarle indirectas que no hacen más que hacer sentir peor a la joven. A ella se le está haciendo eterna la velada y tener a su marido al lado no ayuda. Tekin intenta constantemente cogerle la mano para recordar a Levent que la mujer que ama ya no está a su lado.