Tekin, cada vez más cerca de deshacerse de Ömer, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Además, nadie en la mansión sabe que Ömer no es el verdadero hermano de Meryem . En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , veremos cómo esto atormenta a la joven que no sabe que su padre y Tekin están a punto de activar la bomba de relojería.

Melis se queda sola

Melis sigue adelante con su plan. No va a permitir que Meryem esté junto a Levent. Ni siquiera cuando él mismo habla con la hermana de Hülya para dejarle claro que su relación nunca va a pasar de una buena amistad. “¿No te creerás que voy a tirar la toalla tan pronto?” se dice Melis. Pero nadie de la familia Metehanoğlu se pone de su parte. Todos saben que Meryem no tuvo la culpa de del accidente, pero eso no impide que la fotógrafa descargue toda su ira contra ella delante de la familia. Y Levent no duda en defenderla.