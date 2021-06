Meryem escucha las órdenes de Levent a Gülnaz, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Meryem está hecha un lío. Sigue sin saber qué le contestó Levent a Melis cuando ella se sinceró sobre sus sentimientos hacia él. Y cree que no debe meterse entre ellos, pero no puede evitar sentirse mal cuando los ve juntos. Y, por si fuese poco, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', la joven escuchará por accidente la orden que Levent había dado a Gülnaz: Meryem no debe acercarse a la habitación de Melis. ¿Cómo reaccionará la hermana de Ömer al enterarse de esta información?