Laura Escanes le concedió una entrevista a Míster Jägger y hablaron de Risto Mejide: "Un movimiento maestro"

Minutos después de que saliese a la luz esta información, Laura Escanes concedía las primeras declaraciones al periódico La Razón y aseguraba que no tiene pareja actualmente y que está "agotada" de los rumores que se lanzan en los medios de comunicación sobre su vida privada. Por su parte, Risto Mejide también lanzaba una ayuda pública a la madre de su hija Roma y bromeaba a través de sus redes sociales con esa supuesta "nueva ilusión" de su ex: "Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando".