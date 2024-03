Nagore Robles y Carla Flila ya no se esconden: pilladas besándose entre rumores de relación

En febrero del 2022 Nagore Robles y Sandra Barneda comunicaban públicamente que su relación había terminado . Desde entonces, la vida sentimental de la colaboradora y la presentadora ha estado en el punto de mira desde su ruptura. Tras esta decisión, ambas apostaron por la discreción de su privacidad y se blindaron al máximo más allá de sus apariciones televisivas -en las que han coincidido, demostrando que el cariño perdura a pesar de su separación -. Sin embargo, y aunque no se han pronunciado al respecto, las dos han rehecho sus vidas y tienen el corazón ocupado. Concretamente, tras los rumores, la del País Vasco parece haber encontrado el amor en una joven tiktoker 15 años menor que ella. ¡Te lo contamos!

Hace unos meses que salieron a la luz rumores sobre la vida sentimental de la exconsejera del amor de 'Mujeres, Hombres y Viceversa'. Fue ella misma la que, a través de sus redes sociales -en donde acumula más de un millón de seguidores-, dejaba algunas pistas de su posible nueva relación con una conocida tiktoker: C arla Flila, quince años menor que la exconcursante de 'GH' . Desde entonces, en todo momento las dos han tratado de llevarlo con la máxima naturalidad y discreción y, aunque les han preguntado por ello, ninguna ha se ha pronunciado sobre la otra.

Todo comenzó cuando, a través de sus respectivos perfiles, compartían imágenes y planes en el mismo lugar. Planes en los que en ocasiones también han estado presentes sus amigas, -como Aida Domenech y Alba Paul, que son pareja-, tal y como han mostrado en el universo 2.0. Sin embargo, a pesar de las especulaciones, las dos se han mantenido firmes en su postura de no pronunciarse al respecto.

Precisamente, en su última aparición pública en los Premios Ídolo -que reconocen la profesión de los influencers y creadores de contenido-, Robles se pronunciaba tajante sobre los rumores sobre su relación con Flila: "Yo te agradezco enormemente la pregunta y siento decepcionarte un montón, pero es que he decidido hace tiempo no hablar sobre mi vida privada, porque luego la cago". Por su parte, la tiktoker dejó claro ante los micrófonos de 'En todas las salsas' "que no se iba a meter en ningún tema".