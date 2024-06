Sin embargo, como adelantábamos, si hace unas semanas el podcast 'En todas las salsas' destapaba su idilio con el jugador del Real Madrid, ahora han sacado más pistas de su romance que, parece, va viento en popa. Los rumores de esta posible relación, precisamente, salían a la luz hace unas semanas cuando la nieta de Joan Manuel Serrat viajaba hasta Londres para vivir, in situ, la final que se diputaba entre el equipo merengue y el Borussia Dortmund. Además, fue ella misma la que no dudaba en compartir varias instantáneas con la familia del futbolista. Al igual que han apuntado los colaboradores de este programa de Mtmad, parece que tanto la influencer como el deportista no lo esconden y es que, además de haber 'coincidido' en el mismo destino de vacaciones, no dudan en intercambiarse mensajes públicos a través de sus respectivas redes sociales, en donde dejan pista de que lo suyo es mucho más que una amistad. ¿Los veremos posando juntos?¿Compartirán su primer posado desde Dubái, en donde se encuentran actualmente?