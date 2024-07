No son muchos los datos que se conocen del nuevo novio de la sobrina de Felipe VI y Letizia, a pesar de que esta le mencionaba en su post de Instagram. De su perfil, que permanece privado, así como de la instantánea compartida por Carla, apenas se puede que es un joven con pasión por los tatuajes (se aprecian en las fotografías), y que no es especialmente activo en redes (tiene apenas cinco publicaciones en su cuenta). El diario La Razón pudo hace unos días avanzar algunos datos más: su nombre es Xavi Macías, y es un futbolista catalán . Se conocieron hace unas semanas, y, pese a que él vive en Barcelona y su novia en Madrid, ya se han visto en varias ocasiones .

La fuente con la que pudo contactar el citado diario aseguraba que la aspirante a actriz está "enamorada totalmente" y que es "incapaz de ver lo poco que le conviene esa relación". Lo cierto es que, por ahora, Vigo ya ha tenido que enfrentarse a varias críticas y comentarios negativos recibidos en la publicación en la que presentaba a su pareja, en la que también recibió felicitaciones y muestras de cariño. Una usuaria reconocía haberse quedado "sin palabras" ante el romántico posado. "Por lo guapo que es, será, porque por otra cosa no sé por qué te ibas a quedar sin palabras", contestaba la bailarina. "No me parece muy sincero", replicaba su seguidora. "¡Si no le conoces de nada!", reía Carla en el cajón de los comentarios.