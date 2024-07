Desde la publicación de la romántica instantánea se han seguido los comentarios y las reacciones a la misma, a las que la aspirante a actriz ha dado respuesta, profundizando así en los detalles de su historia de amor. "Me trata como una reina" o "Sí, me cuida" , han sido algunos de los mensajes que ha transmitido con respecto a su vínculo con el deportista. Pero el cajón de las respuestas ha acogido también críticas y comentarios negativos, a los que Carla ha hecho frente .

"Sin palabras", reza uno de los comentarios. "¿Por? Por lo guapo que es, será, porque por otra cosa no sé porque te ibas a quedar sin palabras", ha contestado la hija mayor de Antonio Vigo. "Porque no me parece muy sincero", ha escrito una usuaria. "Pero qué dices, jajaja, si no le conoces de nada...", ha concluido Carla.