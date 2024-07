IlloJuan y Masi rompen su relación tras más de seis años juntos

Sobre los motivos, han dejado claro que no sienten "la necesidad de decir lo que ha pasado o van a hacer con su vida" pero quieren dar las explicaciones pertinentes porque hay mucha gente que les tiene "cariño juntos y por separado también": "Con el paso de los años, esto no es una cosa de ahora, es de hace tiempo, ella ha estado en Madrid y yo fui por el curro pero mi cantinela siempre ha sido que me cuesta encontrar la felicidad allí", se ha sincerado el influencer, al que le costó alejarse de su entorno en Málaga .

Por esta razón, han aclarado que nunca ha habido "ningún pensamiento de cambiar eso" aunque finalmente, también por ello han sido conscientes de la imposibilidad de seguir juntos: "La vida nos lleva por sitios distintos y creíamos que se cruzarían pero no tiene pinta. No es nada malo pero la vida no es justa", han lamentado dejando ver que en ningún momento se ha producido un problema mayor de "odio o celos" que les haya llevado a tomar su decisión. "No es fácil, es una mierda que hayamos tenido que tomarla queriéndonos mucho y la hemos tomado porque nos queremos", han sentenciado sobre su juicio, el cual ambos opinan que ha llegado en el momento exacto en el que, a diferencia de lo que podría haber pasado, no tienen "nada que reprochar" el uno al otro.