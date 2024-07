Como es lógico, tras 25 años juntos, la unión entre ellos ha sido inquebrantable y, de hecho, en muchas ocasiones han hecho pública la admiración que tienen el uno hacia el otro. Es por ello que ahora, Vega ha concedido una sincera entrevista tras un año de muchas dificultades personales, como la pérdida de su padre, que fallecía el pasado mes de noviembre del 2023. "Estoy viviendo las primeras navidades sin él, el primer verano sin él, pero no me fustigo. Con su muerte y a raíz del hospital he recuperado a mucha gente de mi familia que no veía tan a menudo", ha dicho para la revista 'Diez Minutos'.