María José Suárez, sobre su relación con Escassi: "Nunca pensé en casarme, sé cómo es"

María Jósé Suárez ha respondido a todas las polémicas sobre su relación con Escassi en la revista 'Hola'

"Sabía que tarde o temprano iba a dar la cara y que esta relación no iba a ser para toda la vida"

María José Suárez aclara quién es el "misterioso" hombre con el que la han pillado de vacaciones

Un mes y medio después de su sonada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y después de unas semanas muy complicadas en las informaciones sobre su vida íntima se han sucedido y en las que los rumores no han cesado, María José Suárez se ha sincerado en la revista 'Hola', a la que ha concedido una extensa entrevista en la que ha abordado todas las polémicas y ha aclarado todos los detalles de su relación con el jinete, dejando claro que, a pesar de que "tres años no se pueden borrar de la noche a la mañana" ya no está enamorada.

En su casa de Sevilla, que acaba de reformar (algo que reconoce que le ha venido bien en este momento puesto que con este cambio ha borrado en parte los recuerdos que tenía con Escassi en su hogar), la modelo y empresaria ha explicado que la ruptura ha supuesto un duro golpe y que aún necesita un tiempo para recuperarse plenamente. "Necesito mi tiempo de sanar y de duelo. Poco a poco. Claro que la vida sigue, por supuesto, y voy a estar muchísimo mejor, pero necesito también mi tiempo para sanar y ordenar las ideas", ha dicho a la citada revista, a la que ha confesado que ha perdido tres kilos después de lo ocurrido.

¿Por qué no se casó con Escassi?

La historia de amor de María José y Álvaro era muy sólida. La modelo parecía haber cambiado definitivamente al jinete. De hecho, él llegó a pedirle matrimonio en varias ocasiones, pero ella nunca aceptó la propuesta. Porque aunque en estos tres años han sido muy felices, sabía que no debía dar ese paso. "Me pidió matrimonio varias veces y me regaló dos anillos de compromiso, pero nunca pensé en casarme con él. Sé cómo es y sabía que tarde o temprano iba a dar la cara. ¿De esta manera? No. Tan fea, no. Pero sí sabía que iba a pasar. En una relación no quiero ni mentiras ni infidelidades. Por eso, nunca me planteé un futuro con él. Yo vivía un presente y me dejaba llevar. Incluso, con amigos en común, decíamos: 'Con la tontería ya llevamos tres años'", ha comentado la modelo, que ha asegurado que sabía que antes o después su historia de amor terminaría. "Nos emocionamos, nos ilusionamos y nos enamoramos, pero sabía que esta relación no iba a ser para toda la vida. Lo digo como lo siento. Lo que no me imaginaba es este final, que ha sido muy feo para una historia tan bonita".

Hasta el último momento, María José ha reconocido que nunca dudó de su historia de amor. De haberlo hecho, su relación hubiera terminado mucho antes. "He disfrutado el momento y he estado bien. Cuando he visto algo que no me ha gustado o que no se ha correspondido con lo que considero una relación sana, he cortado. Pero no he estado intranquila mientras he estado con Álvaro. Al revés, he estado muy tranquila", ha señalado la modelo que lamenta profundamente el comportamiento que ha tenido su ex desde que pusieron punto y final a su relación. "En esta ruptura, cada declaración que ha dado Álvaro ha sido más desacertada que la anterior. Entonces, no voy a entrar en valorar ni cómo ha actuado después ni sus palabras. Él solo se define".

Así le contó a su hijo que había roto con Álvaro

Tras tres años de relación, Elías, su hijo de siete años, tenía un vínculo muy fuerte con Álvaro por lo que tuvo que armarse de valor para contarle que el jinete ya no volvería a casa y que no cumpliría su promesa de llevarle al a comunión de 'El Turronero'. La reacción del pequeño fue sorprendente. "Le dije: 'Elías, no vamos a ir a esta comunión, pero te voy a llevar a un sitio más divertido. Álvaro no va a venir porque lo hemos dejado, ya no estamos juntos'. ¿Sabes qué me respondió mi hijo? 'Entonces, ¿ya voy a poder dormir contigo siempre? ¡Vamos!'. Desde entonces, no me ha vuelto a preguntar por Álvaro. Ya sabes cómo son los niños y más con siete años. Sobre todo, piensan en ellos y en sus cosas". ha confesado entre risas a la vez que ha explicado cómo a afectado a los suyos todo lo que está ocurriendo. "Mi familia también está decepcionada, no tanto por la ruptura, sino por cómo ha actuado después".

¿Por qué empezó a seguir a Achraf Hakimi, ex de Hiba Abouk?

En cuanto al motivo por el que empezó a seguir en redes al exmarido de Hiba Abouk, con quien Álvaro Muñoz Escassi ha protagonizado unas románticas imágenes en Túnez, ha asegurado que nunca lo hizo con las intenciones que se han comentado. "Lo seguí el mismo día que a Mbappé porque sigo a muchos futbolistas. Estaba viendo los partidos de los Juegos Olímpicos con mi hijo e hicimos una porra: que la final sería España-Marruecos. ¡Hasta hablamos de él! Pero no tenía la intención que se ha dicho y lo dejé de seguir para evitar más comentarios", ha comentado a la revista 'Hola'.

Respecto a Hiba Abouk, ha asegurado que no le sorprendieron las imágenes junto al jinete. "Sé cuál es el 'modus operandi' de Álvaro y sabía que iba a pasar. Sé cómo actúa, lo conozco muy bien", ha comentado María José, que no ha querido opinar sobre la actriz, con la que se puso en contacto para advertirle y que lo hizo con buena intención, pensando en lo que le gustaría que hicieran con ella. "Tampoco tengo que juzgar a esta mujer, que no la conozco de nada. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores, pero no tengo nada que decir sobre ella."

¿Piensa en enamorarse de nuevo?