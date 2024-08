Fran Tomas, el novio español de Luke Evans: tres años de amor y una empresa juntos

Luke Evans ha hablado como nunca de su novio, el arquitecto español Fran Tomas, con quien comparte su vida desde 2021. El actor británico, que hace ya diez años fue relacionado con Jon Kortajarena, está viviendo un momento personal muy dulce y, aunque siempre ha sido muy reservado con su vida privada, no ha dudado a la hora de sincerarse sobre su relación en una entrevista que ha concedido a la revista estadounidense 'OUT magazine' .

El actor no puede ocultar la profunda admiración que siente por su pareja, con quien ha fundado su propia marca de moda y se ha deshecho en halagos en esta sincera charla con la citada publicación. "Es un gran ser humano. Es la mejor parte de mí, sin duda. Es amable, tranquilo. Es feliz. Es positivo. Es muy trabajador. Literalmente me hace mejor persona. Y tiene que aguantar mis tonterías, lo cual, no puedo imaginar cómo sería", ha comentado el intérprete, que el pasado mes de julio disfrutó de unas divertidas vacaciones en Mykonos con su novio.