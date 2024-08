Inma Cuesta posa por primera vez con Ángeles Maeso, su pareja y madre de sus dos hijos: "Mi amor"

Inma Cuesta es una de las actrices españolas más celosa de su vida privada. Siempre ha manifestado que no habla públicamente de su intimidad y prueba de ello fue su primera maternidad , ya que nada se supo de su primogénita hasta que tuvo un año y medio. Fue en diciembre de 2021 cuando el periódico ABC adelantó en exclusiva que la intérprete tenía una hija de un año y medio junto a su pareja , una persona desconocida hasta ese momento.

Ahora, para sorpresa de sus fans, Inma Cuesta ha posado públicamente por primera vez con Ángeles Maeso, su pareja y madre de los dos hijos que tienen en común . Su cuenta de Instagram ha sido el espacio elegido para compartir un 'selfie' tomado durante sus vacaciones. "Selfie mi amor", ha escrito la actriz en el primer 'post' público junto a su pareja. Los comentarios no han tardado en llegar por parte de amigos y compañeros de profesión. Sara Carbonero comentaba corazones en la imagen, igual que Mar Saura o Maribel Verdú. "Qué bonitas sois", "No podéis ser más bonitas", "Qué bonito es el amor cuando es cosa de dos", "Vaya dos preciosidades" o "Gracias por su visibilidad, que seáis muy felices", han sido algunos de los comentarios que han recibido.

A pesar de tener su cuenta de Instagram privada, Ángeles Maeso escribe en su biografía que es guionista, productora y socia fundadora de LOBA LOBA . También se define como una mujer "viajera, foodie y senderista ". ¡Dale al play en el vídeo que encabeza esta noticia y no te pierdas su primera foto juntas!

En mayo del pasado año, tal y como anunciamos en este medio en exclusiva, Inma Cuesta dio a luz a su segundo hijo, que nació cuatro años después de su primera maternidad. El pasado mes de septiembre, saltándose esa norma no escrita de no hablar de su vida privada, la actriz contó que ya se sentía "experimentada" en la maternidad y que el verano - haciendo referencia al pasado - había sido "tranquilo" con sus dos hijos. "Tranquilo entre comillas. Ha sido más casero que otros veranos, pero lo he disfrutado muchísimo, la verdad", dijo unos meses después de dar a luz.