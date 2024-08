Alice Campello estalla: "Hay una parte que no puedes ver y que nos ha llevado a esto"

Álvaro Morata actualiza el estado de su divorcio con Alice Campello y cuenta el motivo de su lesión

Horas después de las declaraciones del futbolista, la modelo italiana ha utilizado su cuenta de Instagram para aclarar nuevos puntos de su ruptura

Alice ha vuelto a dejar claro que pondría su cuerpo en el fuego al asegurar que Álvaro nunca le ha sido infiel

Alice Campello ha estallado. A raíz de un nuevo vídeo con informaciones sobre los posibles motivos de su ruptura con Álvaro Morata, la italiana ha utilizado su cuenta de Instagram, asegurando que esta sería "la última vez" que contesta a todo lo que están "inventando" cosas sobre su relación. "¡Hay tantas cosas bonitas que hacer en verano en vez de pensar en los motivos de la separación de dos personas que ni siquiera conoces! Vamos...", comenzaba diciendo antes de responder a las últimas informaciones que la relacionaba con una nueva persona. "Pero si no lo he visto en mi vida. Me gustaría ver las fotos", aclaraba la empresaria.

En un pequeño comunicado que ha compartido en redes sociales, Alice ha explicado que, en un principio, quería controlar la situación porque sufría al ver "todas las mentiras", pero luego se ha dado cuenta de que cada uno siempre pensará "lo que quiera" y tendrá "todas las fantasías que quiera", algo que ella no puede controlar.

Alice pondría su cuerpo en el fuego para asegurar que Álvaro Morata nunca le ha sido infiel

La italiana ha explicado que sabe qué tipo de persona es ella y la clase de persona que también es el padre de sus cuatro hijos. "Él sabe que nunca le he faltado el respeto y pondría mi cuerpo en el fuego a que él tampoco me ha faltado el respeto", ha asegurado. "De hecho no hay fotos, vídeos, mensajes, nada... porque nunca ha habido nada a pesar de que el mundo entero está buscando algo que no existe", ha dicho a todos aquellos que creen que la infidelidad ha sido el motivo de su separación.

Alice ha asegurado que las razones se las han quedado para ellos y que así seguirá siendo. "Las vacaciones, las fotos, el amor es cierto... pero eso no quita que siendo muy joven y habiendo vivido tantas cosas deprisa (matrimonio, 4 embarazos, tener 4 hijos, 11 mudanzas de una casa a otra, mis depresiones después de cada parto, depresiones por algunos momentos en el fútbol y muchas otras cosas de la vida) puedan llevar a comparaciones que a la larga no son positivas", dice a todos los que ponen en duda el amor que han compartido a través de sus redes sociales durante todos estos años, incluso días antes de anunciar su ruptura.