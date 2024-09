Muy divertida y sin ningún tipo de pudor, ha hablado sobre cómo logra que el actor de 'Piratas del Caribe' se involucre en algunas labores que no resultan demasiado atractivas y mantener el orden en la cocina es algo que la artista sabe recompensar. "Si Orlando Bloom limpia la cocina y friega los platos, le recompenso con sexo oral. Si reviso la cocina y está limpia, si has lavado los platos y cerrado todas las puertas de la despensa, entonces lo mejor será que te prepares para que te la chupe", ha contado a Cooper, que no podía contener la risa ante esta inesperada y sorprendente confesión de la cantante, que explicaba que ese es el acuerdo al que ha llegado con Bloom. "Ese es mi lenguaje del amor. No necesito un Ferrari rojo. Puedo comprarme uno. ¡Lava los putos platos! ¡Te la chuparé! Es así de fácil", ha terminado diciendo en este podcast.