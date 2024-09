Hace unos días veíamos la llegada pletórica de Úrsula Corberó al festival de Venecia , un evento en el que deslumbró con un look en color burdeos, el tono del otoño. La catalana es una de las actrices que ha experimentado más cambios de looks a lo largo de su carrera -recuerda que la conocimos con mechas rubias-, desde el corte bob al garçon. Tampoco le tiene miedo a los flequillos y en este certamen italiano la hemos visto con un microflequillo recto que corta a mitad de la frente. Lo ha lucido con un peinado recogido lo que le da todavía más protagonismo a este flequillo tan contundente.

No ha sido la única en apostar por el microflequillo , pues al otro lado del atlántico, en la premiere de 'The cut', en Toronto, veíamos a una Katy Perry con un peinado muy similar al de la actriz española. La cantante también apostaba por el microflequillo acompañado de un moño de altura media en el que ha recogido su melena oscura. La diferencia es que la cantante lleva un flequillo algo más tupido que el de la intérprete de 'El cuerpo en llamas', algo que consigue que su rostro se vea menos alargado y en su caso le estiliza.

Por el contrario este tipo de look debe evitarse por personas de rostro pequeño y por aquellos que no tienen demasiada amplitud en la frente. Para ellos es mejor un tipo de flequillo más ligero, como el que ha estrenado recientemente Violeta Mangriñan .

Uno de los inconvenientes que evita que no demasiadas personas apuesten por este tipo de flequillo es las pocas posibilidades que tienen a simple vista. Es decir, a priori, parece que apostar por diferentes looks con ellos es muy difícil. Sin embargo, nada es imposible si se recurre a la creatividad. La propia Úrsula Corberó lo demostró con su segundo look en el Festival de Venecia, en el que apostó por un flequillo engominado formando una especie de caracoles, un look con reminiscencias de los años 20 que le daba un aspecto completamente diferente a su peinado.