Tras su salida de televisión y después de haber coincidido en varias ocasiones (tanto en programas como en eventos sociales), Banderas decidía descolgar el teléfono para hacerle una propuesta a la presentadora. "Primero me preguntó que cómo estaba, que qué había pasado y lo tercero que le diera cinco minutos que me volvía a llamar porque creía que tenía algo para mí. Así fue", dijo entonces casado.

La propuesta no era otra que la comunicadora formara parte de Soho, su productora, en donde -a pesar de su partida a Informativos Telecinco-, seguirá formando parte del equipo, tal y como ha desvelado en su última publicación de Instagram: "No puedo estar más feliz… Y aunque empiezo una nueva etapa quiero deciros que voy a seguir ligada al proyecto Soho de la mano de Antonio y de mi querida Málaga. Mi corazón y mi compromiso sigue ligado a lo que hemos construido, y seguiremos construyendo".

Además, precisamente en este post, ha desvelado que el actor ha sido mucho más que un "jefe": "Gracias por no soltar mi mano y animarme a dar el salto con la generosidad y cariño que te caracteriza. No has sido mi jefe… eres mi amigo y mi familia. "Solo quiero que seas feliz"… me dijo. Así que esto no es un adiós… porque seguiremos trabajando juntos por los mismos sueños. Te quiero Antonio".