Joe Jonas y Sophie Turner firman los papeles de divorcio tras un año de enfrentamientos

A pesar de haber podido acceder a los papeles, la custodia y el régimen de visitas de sus hijas de la pareja permanecen de forma privada y confidencial , por lo que se desconoce el entendimiento al que el cantante y la actriz habrían llegado. Otros portales, como Page Six, afirman haber intentado contactar con los representantes de estos últimos para descifrar más detalles acerca de las posturas que los dos habrían adoptado finalmente y para las que tuvieron que recurrir a un mediador, sin embargo, no han obtenido respuesta.

En el caso del mediano de los Jonas Brothers, se le ha sorprendido recientemente con la actriz Stormi Bree, así como con la también intérprete Laila Abdallah. Sin embargo, a día de hoy el cantante se encuentra inmerso en su gira ‘Five Albums. One Night. The World Tour’, con la que está recorriendo el mundo junto a sus hermanos. Además, tras más de una década sin lanzar música en solitario, el próximo 18 de octubre sacará su nuevo álbum 'Music for people who believe in love', que le ha servido de “terapia” y en el que plasmará su situación personal tras su ruptura con la de Juego de Tronos.