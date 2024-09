Un año después de su sonada ruptura, Mar Flores rompía su silencio en un evento público en donde desvelaba que no habían sido unos meses sencillos para ella: " Me ha costado encontrarme guapa y volver a encontrar las ganas de vivir y de seguir con mi camino. Eso cuesta. Cuando una persona apuesta por un matrimonio y una familia se rompe, eso cuesta". Además, apuntaba que como "mujer" se había sentido "dañada" porque no sentía que "valiera como profesional o como madre estupenda". Una parte que, según dijo, le "costó reconstruirla".

De aquellas declaraciones han pasado más de un lustro y la postura de Mar ha cambiado por completo. En unas recientes declaraciones con la revista '¡Hola!', la modelo dejó claro que se separó del padre de sus hijos "para crecer por separado" y que le seguía "queriendo mucho": "Y mis hijos lo saben. Eso no me parece un fracaso. Las personas con las que compartes tu vida, a no ser que atenten contra ti y te hagan daño, no son enemigos".