Almudena Navalón, sobre su relación con Manuel Carrasco: "Es difícil, está muy ocupado siempre"

Almudena Navalón y Manuel Carrasco son una de las parejas más queridas del panorama musical de nuestro país. Una década después de su primer eye contact "en un afterparty" , tal y como desveló el intérprete de No dejes de soñar en una entrevista con Joaquín Sánchez. Desde entonces, son uno de los matrimonios más consolidados de la industria musical y es que, fruto de su relación, llegaban al mundo sus dos hijos, Chloe y Manuel , que han crecido mucho.

Hace unos meses, Almudena concedía una sincera entrevista en 'Diez Minutos', en donde hacía un balance de lo que había supuesto para ella formar parte de la gira de su marido y de las "ganas" que tenían de pasar tiempo juntos más allá de lo laboral: "Manuel está muy cansado, han sido muchos conciertos y necesitábamos tomarnos un descanso. Nos ha dado mucha pena que acabara. Me gustaría destacar que han sido más de treinta conciertos, hemos llenado en Sevilla dos veces, no hay nadie que haga eso".

Poco tiempo después, la joven acudía a sus redes sociales para agradecer a sus seguidores todo el cariño recibido durante la etapa del último tour del padre de sus hijos, del que "aprende cada día": "Gracias a la vida por darme esta familia que tengo, este trabajo que aunque me robe mucho tiempo me llena a la vez de satisfacción. Gracias vida por dejarme compartirlo con el padre de mis hijos, persona que a su vez admiro profundamente y del cual aprendo cada día. Y gracias por poder vivir tantas cosas. Los imposibles no existen. Nos estamos reuniendo mucho para lograr hacer de la última flecha algo muy gordo. Y por supuesto gracias a todos por siempre estar".